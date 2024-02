Cum-Ex-Aktiengeschäfte Bundesverfassungsgericht Bonn entscheidet über Beschwerde von Hanno Berger

Das Landgericht Bonn hatte Berger im Dezember 2022 wegen drei Fällen besonders schwerer Steuerhinterziehung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt. Bergers Verteidiger ging in Revision und wollte das Urteil wegen mutmaßlicher Verfahrensfehler kippen, scheiterte aber im Oktober vor dem Bundesgerichtshof (BGH). Dagegen hat Berger wiederum Verfassungsbeschwerde am Bundesverfassungsgericht eingereicht. (Aktenzeichen 2 BvR 1816/23). Nun liegt der Fall in Karlsruhe.