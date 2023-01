Landgericht Münster Tod eines 25-Jährigen beim CSD – Prozess startet im Februar

Malte C. stürzte zu Boden und schlug mit dem Hinterkopf auf. Er erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma, wurde noch in der Nacht notoperiert und musste in ein künstliches Koma versetzt werden. Seine Kopfverletzungen waren so schwer, dass Malte C. das Bewusstsein bis zu seinem Tod nicht wiedererlangte. Er starb am frühen Morgen des 2. September.