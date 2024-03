Waffen und Erpressung auf Bestellung Crimemarket-Chef in Korschenbroich festgenommen

Nach Angaben der Polizei sind rund 100 Objekte in 15 Bundesländern sowie in den Niederlanden durchsucht worden. Es gab sechs Festnahmen, darunter die des in NRW ansässigen Betreibers der Plattform in Korschenbroich. Bei dem Mann handelt es sich demnach um den Administrator der Seite. Weitere Durchsuchungen fanden in NRW unter anderem in Bochum, Dortmund, Köln, Düsseldorf, Ratingen und Kempen statt. Dabei wurden insgesamt Gegenstände im Wert von mehr als 600.000 Euro sichergestellt, darunter Bargeld, Autos, Schmuck und Kryptowährungen.