Crash in Warendorf Motorradfahrer bei Frontalunfall mit Auto lebensgefährlich verletzt

Bei einem Frontalunfall mit einem Auto ist ein Motorradfahrer in Warendorf bei Münster lebensgefährlich verletzt worden. Die beiden 19 und 20 Jahre alten Insassen des Wagens wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach war das Motorrad des 34-Jährigen bei einem Überholmanöver am Dienstagabend in das entgegenkommende Auto gekracht. Alle drei Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.