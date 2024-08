Zum 540. Mal Was auf der Cranger Kirmes 2024 los ist

Einmal im Jahr befindet sich die Stadt Herne im Ausnahmezustand. Grund dafür ist die Cranger Kirmes, eines der größten Volksfeste in Deutschland. Startschuss war dieses Jahr am 1. August, offizielle Eröffnung mit dem Fassanstich am 2. August. Rund vier Millionen Besucherinnen und Besucher werden sich ins Vergnügen stürzen. 2024 findet die Cranger Kirmes zum 540. Mal statt. (Archivbild)