Volksfest in Herne Cranger Kirmes lockt ins Ruhrgebiet – alle Infos

Am Freitag, 2. August, findet die Eröffnungsfeier in der Cranger Festhalle statt. Traditionell eröffnet Hernes Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda mit dem feierlichen Fassanstich und dem Ausruf „Piel op no Crange!“ (Plattdeutsch: Auf nach Crange!) die Kirmes. Wie die Cranger Kirmes in einer Pressemitteilung mitteilte, wird außerdem der Schlagersängerin Vanessa May als musikalischer Stargast zur Eröffnung erwartet. Auch ein Eröffnungsfeuerwerk wird es geben.