Volksfest 2024 Fassanstich zum offiziellen Start der Cranger Kirmes

Der Veranstalter erwartet bis zum 11. August über vier Millionen Besucherinnen und Besucher auf dem Areal am Rhein-Herne-Kanal. Es handele sich um die größte Familienkirmes in Deutschland und das größte Volksfest in Nordrhein-Westfalen, betonte das Stadtmarketing Herne. Gut 500 Schaustellende sind beteiligt. Der Rummel mit Karussells, Riesenrad und Co. hat schon am Donnerstagmittag begonnen.