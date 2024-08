Volksfest 2024 Cranger Kirmes offiziell eröffnet – Neubaur beim Fassanstich

Mit Fassanstich und buntem Bühnenprogramm im Festzelt ist die Cranger Kirmes in Herne zum 540. Mal offiziell an den Start gegangen. Wie gewohnt nahm sich der Herner Oberbürgermeister Frank Dudda (SPD) das erste Fass vor - und hatte beim Anstich die stellvertretende Ministerpräsidentin Mona Neubaur (Grüne) tatkräftig an seiner Seite. Schlagersängerin Vanessa Mai steuerte die musikalische Unterhaltung bei.