Größtes Volksfest in NRW Cranger Kirmes – alle Infos zum Parken und der Anreise

Herne · Am 1. August 2024 startet in Herne die Cranger Kirmes, das größte Volksfest in NRW. In der Folge wird es voll in der Stadt. Wie Sie am besten mit dem Auto, dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Kirmes gelangen.

23.07.2024 , 13:22 Uhr

Die Cranger Kirmes findet dieses Jahr vom 1. bis zum 11. August statt. Laut Veranstalter ist es das größte Volksfest in NRW. (Archivbild). Foto: Stadtmarketing Herne GmbH/Isabel Diekmann | infinity image

Durchschnittlich rund 4 Millionen Menschen besuchen die Cranger Kirmes pro Jahr. Für die Anreise zum größten Volksfest in NRW gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben die besten Tipps für Sie zusammengestellt - egal, ob Sie mit dem Auto, dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. Mit dem eigenen Fahrrad Auf Crange gibt es insgesamt fünf bewachte Fahrradparkplätze. Die Nutzung der betreuten Fahrradständer kostet pro Fahrrad einen Euro. Der Parkplatz in Höhe der Alpinabahn bietet eine Lademöglichkeit für E-Bikes. Cranger Kirmes lockt ins Ruhrgebiet – alle Infos Volksfest in Herne Cranger Kirmes lockt ins Ruhrgebiet – alle Infos Kommt Heidi Klum zur Cranger Kirmes 2024? Kirmeskönigin ist ehemalige GNTM-Teilnehmerin Kommt Heidi Klum zur Cranger Kirmes 2024? Dorstener Straße/Höhe Kirmesbüro

Bushaltestelle Heerstraße/Cranger Kirmes

Höhe Alpinabahn am Rhein-Herne-Kanal (inklusive Lademöglichkeit für E-Bikes)

Schleuse Wanne-Eickel/nördlicher Zugang zum Kirmesplatz

Hauptstraße/Nähe Florastraße. Mit dem Miet-Fahrrad Das Mietfahrradangebot Metropolradruhr ist während der Kirmeszeit mit zwei sogenannten virtuellen Fahrradstationen auf Crange vertreten. Diese Stationen sind Mieträdern für die Abreise ausgestattet und dienen auch als Zielort zur Abgabe der Räder von den Startstationen im gesamten Ruhrgebiet. Die beiden markierten Plätze befinden sich: an der Dorstener Straße/Ecke Rathausstraße

an der Hauptstraße/Ecke Heidstraße/Florastraße Mit dem E-Scooter Drei Verleiher bieten in Herne E-Scooter an. In den jeweiligen Apps zur Nutzung der E-Scooter sind das gesamte Kirmesgelände sowie der daran anschließende Nahbereich als Parkverbotszonen gekennzeichnet. Dort können die Scooter weder an- noch abgemeldet werden. Ausgenommen davon sind die drei ausgewiesenen Stellflächen in unmittelbarer Kirmesnähe: an der Dorstener Straße/Ecke Rathausstraße

an der Dorstener Straße gegenüber der Einmündung zur Heinitzstraße

an der Hauptstraße in der Nähe der Florastraße Zu Fuß ab Wanne-Eickel Hbf Ab Wanne-Eickel Hbf können Sie die letzte Meile auch zu Fuß gehen. Die Strecke von rund 1,5 Kilometern dauert etwa 15 bis 20 Minuten. Mit Bus und Bahn Die Kirmeslinie 322 verbindet im 10 Minuten-Takt und oft noch häufiger den Herner Bahnhof vom Bussteig 8 aus mit dem Rummelplatz. Darüber hinaus fahren gleich elf weitere Linien die Kirmes von Wanne-Eickel Hbf und von Herne Bahnhof an. Die Busse verkehren bis zur „Kirmessperrstunde“ werktags bis circa 1 Uhr und in den Nächten zu den Samstagen und Sonntagen bis circa 3 Uhr zwischen Crange, dem Bahnhof Herne und dem Hauptbahnhof Wanne-Eickel. Für einen genauen Fahrplan empfiehlt sich die Fahrplanauskunft der Straßenbahn Herne - Castrop Rauxel GmbH (HCR). Einfach „Cranger Kirmes“ als Ziel-Haltestelle eingeben. Wer kein DeutschlandTicket besitzt, nutzt am besten den eezy-Tarif in der HCR App. Mit dem Auto: Am besten Park & Ride Die Cranger Kirmes kann die direkte Anreise mit dem Auto grundsätzlich nicht empfehlen. Auf der interaktiven Verkehrsleitkarte der Stadt Herne lassen sich Parkmöglichkeiten in der Stadt finden. Eine gute Alternative hingegen ist der Park-and-Ride-Parkplatz der Cranger Kirmes. Dieser befindet sich in Herne-Baukau. Von dort gelangt man mit einem Pendel-Bus zur Kirmes. Achtung: VRR-Fahrausweise gelten nicht im Pendelverkehr. P+R-Tickets können nur direkt in den P+R-Bussen und ausschließlich bargeldlos gekauft werden. Bis zu 5 Personen können mit dem Pendel-Bus auf einem Ticket direkt zum Kirmesplatz und wieder zurückfahren. Der Preis ist nicht autogebunden, sondern gilt pro Fahrgemeinschaft, die ein Ticket löst. Der Preis beträgt 7 Euro. Die Fahrt dauert circa 10 Minuten, je nach Verkehrslage. Die HCR-Pendelbusse fahren: Montag bis Donnerstag ca. 13 Uhr bis 1 Uhr

Freitag und Samstag ca. 13 Uhr bis 3 Uhr

Sonntag ca. 11 Uhr bis 1 Uhr Die Verkehrsleitkarte zur Cranger Kirmes 2024. Foto: Geoservice der Stadt Herne/Fachbereich Digitalisierung Anfahrt zum Park-and-Ride-Parkplatz Herne-Bekau Die Autobahnabfahrt heißt Herne-Bekau. Beachten Sie die Beschilderung. Die Eingabe für das Navi ist Forellstraße 48. Die Hausnummer gibt das Autohaus schräg gegenüber an (Google Maps). Von den verschiedenen Autobahnen gelangen Sie wie folgt zur Abfahrt: Von der A40 über die A43 Richtung Münster auf die A42 Richtung Dortmund

Von der A2 über die A43 Richtung Wuppertal auf die A42 Richtung Dortmund

Von der A43 auf die A42 Richtung Dortmund

Von der A45 auf die A42 Richtung Duisburg Park-and-Ride-Parkplatz Zeche Ewald in Herten Ein weiterer Park-and-Ride-Parkplatz ist Zeche Ewald in Herten. Die Abholung des PKW ist die ganze Nacht möglich. Der Platz ist nicht geschlossen. Die Pendelbusse fahren direkt zum Kirmesplatz und wieder zurück. Die Fahrt mit dem Pendelbus kostet pro Strecke und Person 3,20 Euro. Die Adresse lautet Albert-Einstein-Allee 1, 45699 Herten. Der Tagessatz beträgt pro PKW 5 Euro. Der Park-and-Ride-Parkplatz ist an folgenden Terminen geöffnet: Freitag, 2. August, bis Sonntag, 4 August 2024

Mittwoch 7. August 2024 (Familientag) Freitag, 9. August, bis Sonntag, 11. August 2024

(mzu/toc/dw)