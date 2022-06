Volksfest in Herne : Cranger Kirmes startet ab August mit Neuerungen und Schlagerstar - alle Infos

Rund 4 Millionen Menschen besuchen die Cranger Kirmes jedes Jahr im Durchschnitt. Dieses Jahr können sich die Besucher auf einige Neuerungen freuen und sich möglicherweise im Riesenrad trauen lassen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Herne Zwei Jahre lang mussten Kirmes-Fans auf eines der größten Volksfeste in Deutschland verzichten. 2022 feiert die Cranger Kirmes in Herne ihr Comeback und wartet mit einigen Neuerungen und einem Schlagerstar auf. Wir haben für Sie alle Infos im Überblick.

Von Maurice Zurstraßen

Die im Ruhgebiet liegende Großstadt Herne ist normalerweise nicht unbedingt ein Touristenmagnet. Einmal im Jahr ändert sich das allerdings und die Stadt befindet sich im Ausnahmezustand. Grund dafür ist die Cranger Kirmes, eines der größten Volksfeste in Deutschland: Rund 4 Millionen Besucher fluten dann die Stadt. Im August findet die Kirmes nach einer zweijährigen Pause wieder statt und hält einige Neuerungen bereit.

Wann geht es los?

Startschuss ist am 4. August. Bis zum 14. August soll die Kirmes geöffnet bleiben. Am ersten Tag öffnen die Stände, Buden und Fahrgeschäfte von 16 Uhr bis 24 Uhr. Ansonsten gilt: die Kirmes startet immer um 11 Uhr und geht von montags bis donnerstags bis 0 Uhr, freitags und samstags sogar bis 2 Uhr. Der Sonntag bildet eine Ausnahme: Hier geht es bereits um 11 Uhr los. Die Adresse lautet: An der Cranger Kirche, 44653 Herne.

Wann findet die Eröffnungsfeier statt?

Am Freitag, 5. August, findet die Eröffnungsfeier in der Cranger Festhalle statt. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas wird dem Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda beim traditionellen Fassanstich zur Seite stehen. Dazu gibt es den Ausruf „Piel op no Crange!“ (Plattdeutsch: Auf nach Crange!) gefolgt von elf Böllerschüssen. Wie die Cranger Kirmes in einer Pressemitteilung mitteilte, wird außerdem der Schlagerstar Howard Carpendale als musikalischer Stargast erwartet.

Wird es einen Familientag geben?

Am Mittwoch, 10. August, findet der Familientag statt. An diesem Tag locken Vergünstigen bei Fahrgeschäften und an Verkaufsständen. Wichtig: Alle Besucher kommen in den Genuss von günstigeren Preisen, nicht nur Familien.

Was erwartet mich vor Ort?

Vor Ort gibt es alles, was sich Kirmes-Fans wünschen. Über 500 Schausteller und rund 50 Fahr-, Show- und Laufgeschäfte warten auf die Besucher und Besucherinnen. Darunter:

12 Karussells

15 Kindergeschäfte

8 Belustigungs-, Show- und Laufgeschäfte

7 Achterbahnen

4 Autoscooter

2 Geisterbahnen

1 Wasserbahn

Gibt es neue Attraktionen?

Besucher und Besucherinnen können sich dieses Jahr auf gleich zwei neue Geschäfte freuen. Zum einen auf Heidi the Coaster, eine kurvenreiche Achterbahn, die komplett im Bavaria-Look gestaltet ist. Drei drehende Vierer-Gondeln gewährleisten ein rasantes Fahrvergnügen. Platz genommen wird auf urigen Wirtshausstühlen, die Dank Powerlift blitzartig in die Höhe schnellen. Zum anderen feiert das Dschungel-Camp seine Premiere auf Crange. Das Laufgeschäft bietet zahlreiche Dschungelprüfungen auf vier Ebenen. Der 232 Meter lange Parcours führt auf verschlungenen Pfaden durch das detail- und überraschungsreiche Dschungel-Thema. Ein gemütlicher Spaziergang wird es aber nicht: Hindernisse wie etwa ein Wasserbecken, bewegliche Baumstämme und Brücken müssen überwunden werden – täuschend echte Insekten sorgen dabei für eine Portion Ekelfaktor. Ein besonderer Hingucker ist der Roboter-Orang-Utan, der Besucher auf witzige Weise anspricht. Also bitte nicht erschrecken! Die Alpinabahn, die größte und längste transportable Achterbahn der Welt ohne Looping, feiert nicht nur ihr 25-jähriges Jubiläum, sondern wartet auch mit neuen Zügen auf. Auch das Fahrgeschäft Discojet wurde komplett neu gebaut.

Welche Atrraktion gibt es für Schlagerfans?

Am Mittwoch, 10. August, kommen Schlagerfans in der Cranger Festhalle mitten auf dem Kirmesplatz voll auf ihre Kosten. Auftreten werden Mia Julia, Olaf Henning, Vincent Gross, Norman Langen, Achim Petry, Frenzy, Ina Colada und Neon. Einlass ist um 17 Uhr, Beginn um 18.30 Uhr. Die Karten sind im Vorverkauf für 19,50 Euro je Ticket im Ticketshop auf der Kirchhofstraße 5 in Herne-Mitte erhältlich.

Warum können sich Turteltauben dieses Jahr besonders freuen?

Eine Trauung in einer Gondel des Riesenrades Bellevue statt im Standesamt? Dieser außergewöhnliche Trauungsort könnte dieses Jahr Realität werden. Aktuell liefen die Gespräche zwischen Standesamt, den Betreibern des Riesenrads und dem Stadtmarketing Herne, so Kirmesdezernent Dr. Frank Burbulla.

Welche Änderungen gibt es hinsichtlich der Mobilität?

Die bewachten Fahrradparkplätze wurden erweitert. Statt einem gibt es nun vier. Die drei neu geschaffenen Parkplätze befinden sich an der Bushaltestelle Heerstraße, rechts hinter dem Standort der Achterbahnen am Rhein-Herne-Kanal und am nördlichen Zugang zum Kirmesplatz an der Schleuse Wanne-Eickel. Der bekannte Parkplatz an der Dorstener Straße wurde um eine Radreparaturstation erweitert. Außerdem informiert dieses Jahr auf der Website der Cranger Kirmes ein Abfahrtsmonitor der Straßenbahn Herne - Castrop-Rauxel (HCR) in Echtzeit über die vom Kirmesplatz abgehenden Busverbindungen.

Was ist neu am Kirmesplatz an sich?

2022 gibt es erstmals eigens eingerichtete Sitzmöglichkeiten und Ruhezonen, einen Wickelraum und einen Geldautomaten an der Kirmesorgel.

Wie komme ich zur Cranger Kirmes?

Die Kirmeslinie 322 verbindet im 10-Minuten-Takt und oft noch häufiger den Herner Bahnhof vom Bussteig 8 aus mit dem Rummelplatz. Darüber hinaus fahren elf weitere Linien die Kirmes von Wanne-Eickel Hbf und von Herne Bf an. Für Autofahrer gibt es einen Park-and-Ride-Parkplatz. Dieser befindet sich in Herne-Baukau. Bis zu 5 Personen können von dort mit dem Pendel-Bus auf einem Ticket direkt zum Kirmesplatz und wieder zurück fahren. Der Preis beträgt 7 Euro. Die Fahrt dauert circa 10 Minuten, je nach Verkehrslage. Die Eingabe für das Navi ist Forellstraße 48. Die Hausnummer gibt das Autohaus schräg gegenüber an. Wer mit dem Fahrrad zur Cranger Kirmes kommen möchte, kann einen der vier bewachten Fahrradparkplätze nutzen.

Wird es ein Feuerwerk geben?