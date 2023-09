Rückkehr der gefährlichen Droge Wie Crack die NRW-Großstädte erobert

Die Dealer stehen in berüchtigten Vierteln der Großstädte meist an Straßenkreuzungen, Zugängen zur U-Bahn oder in Parks. Ihre sogenannten Bubbles, kleine mit Drogen gefüllte Kügelchen, verkaufen sie blitzschnell. „Häufig besteht ein Kontakt zwischen Dealer und Konsumenten nur im Vorbeigehen. Dabei steckt man sich schnell etwas zu“, sagt ein Ermittler. In Dortmund scheint in den Bubbles immer häufiger Crack zu stecken, eine Form von rauchbarem Kokain, das extrem abhängig macht. „Wir werfen einen breiten Blick auf das Thema. Es geht nicht nur um Repressalien, sondern auch um die Frage, wie man Sucht vermeiden und Suchthilfe weiterentwickeln kann – denn die klassischen Konzepte greifen hier nicht mehr", sagt Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD).