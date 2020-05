Therapie bei Covid-19-Patienten : Covid-19-Patient nach Blutplasma-Transfusion entlassen

Essen Der Fall aus der Uniklinik Essen gibt Anlass zu Hoffnung. Ob die Antikörper genesener Patienten wirklich helfen, ist aber nicht erwiesen. Dazu braucht es kontrollierte Studien, nicht nur eine klinische Beobachtung.

Wenn man nicht viele Pfeile im Köcher hat, muss man die nutzen, die verfügbar sind. So beschreibt Frank Herbstreit, Oberarzt auf der Intensivstation der Uniklinik Essen, die derzeitige Situation im Kampf gegen Covid-19. Denn noch fehlen effektive Therapien, mit denen sich die Folgen der Viruserkrankung zuverlässig eindämmen lassen. Einer der erwähnten Pfeile ist die Transfusion von Blutplasma bereits geheilter Patienten, weil dieses bereits Antikörper gegen das Virus enthält. So wird der Erkrankte quasi mit Antikörpern geimpft, und sein Organismus kann den Eindringling attackieren. Im Falle eines erst 29-jährigen Nordhorners mit Erfolg: Der schwer an Covid-19 erkrankte Mann konnte nach drei Blutplasma-Gaben aus dem Uniklinikum in die Reha verlegt werden.