Nach Tod eines Covid-19-Patienten : Essener Arzt bestreitet Totschlags-Vorwurf

Der angeklagte Arzt des Universitätsklinikums Essen (Mitte) unterhält sich im Gerichtssaal mit seinem Anwalt Harald Wostry (l.). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Essen Die Staatsanwaltschaft wirft einem 45-jährigen Mediziner vor, einen Covid-19-Patienten aus den Niederlanden mit einer Mischung von Medikamenten getötet zu haben. Der Arzt muss sich vor dem Landgericht Essen verantworten.

Ruhig trägt der Angeklagte seinen Lebenslauf vor. Der großgewachsene Anästhesist spricht darüber, wie er Karriere machte, sich mehrfach weiterbildete und unter anderem in Krankenhäusern in Detmold, Heidelberg und zuletzt in der Uniklinik Essen arbeitete. Dort hat der 45-Jährige auf einer Covid-Station schwerstkranke Patienten behandelt. „Es ist eine Ehre, auf der Intensivstation eingesetzt zu werden“, sagt er. Doch nur einige Monate, nachdem er auf diese Station gewechselt hatte, kam einem Pfleger der Tod eines Patienten komisch vor. Er meldete es einem Arzt, die Klinik verständigte die Polizei. Die Staatsanwaltschaft Essen wirft dem Arzt nun vor, einem 47-Jährigen Patienten im November 2020 eine tödliche Injektion verabreicht zu haben. Der Arzt bestreitet das, die Anklage lautet auf Totschlag.

Seit November sitzt der 45-Jährige in Untersuchungshaft, nun hat der Prozess vor dem Landgericht Essen begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Facharzt vor, dem Patienten aus den Niederlanden eine überdosierte Injektion verabreicht zu haben. Der Patient hatte infolge seiner Covid-Erkrankung eine schwere Lungenentzündung. Der Arzt soll ihm laut Anklage vier verschiedene Mittel gespritzt haben. Diese Injektion habe unabhängig von der Grunderkrankung zum unmittelbaren Tod des Patienten geführt.

Der Verteidiger des Arztes, Harald Wostry, schildert die Geschehnisse anders. Nicht die Spritze sei für den Tod des Niederländers verantwortlich, sondern das Abschalten von lebenserhaltenden Geräten. Die Situation des Mannes sei aussichtslos gewesen. Die Ehefrau und die Schwägerin des Patienten hätten zugestimmt, die Geräte abzuschalten. Dazu gehörte auch ein sogenanntes Ecmo-Gerät, das die Funktion der Lunge ersetzt habe. Erst danach seien Medikamente verabreicht worden, um den Sterbevorgang abzumildern. „Die Beweisaufnahme wird ergeben, dass ursächlich für das Versterben des Patienten das zulässige Abschalten der Geräte war“, hieß es in einer von dem Arzt unterschriebenen Erklärung, die Wostry zu Beginn des Prozesses vorlas.

Am Rande des Prozesses sagte der Verteidiger, dass der Ruf seines Mandanten erheblich geschädigt sei. „Man behandelt ihn so, als hätte er eine Arztpraxis. Er ist aber Funktionsoberarzt in einer Klinik“, sagte Wostry. Dort gebe es einen Chefarzt und einen Oberarzt. Zusammen mit dem Team der Klinik sei die Entscheidung gefallen, die Geräte abzuschalten. „Die Medikamentengabe ist üblich. Aus meiner Sicht ist nichts strafrechtlich Relevantes passiert“, sagte Wostry.

In zwei weiteren Verdachtsfällen gibt es gegen den Arzt ebenfalls eine Anklage, bestätigte ein Sprecher des Gerichts. Die Fälle seien ähnlich gelagert. „Dort sieht die Staatsanwaltschaft jedoch noch keinen hinreichenden Tatverdacht“, sagte der Sprecher. Es fänden Nachermittlungen statt. Im Fall des Niederländers ist die Lage offenbar nach den aktuellen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft deutlicher.

Zwei frühere Arbeitgeber des Arztes, Kliniken in Detmold und Heidelberg, hatten bereits im vergangenen Jahr eigene Ermittlungen angefangen, nachdem der Vorwurf bekannt geworden war. In Detmold habe die Überprüfung keine Grundlage für einen möglichen Verdacht ergeben, sagte damals ein Sprecher der Klinik auf Anfrage unserer Redaktion. In Heidelberg hat die Klinik die Ergebnisse der internen Untersuchung der dortigen Staatsanwaltschaft übergeben, die seit Ende April den Bericht prüft. Noch sind keine Ergebnisse bekannt.