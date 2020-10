Covid-19-Behandlungen in NRW : Kliniken zählen mehr Corona-Patienten als im April

Düsseldorf In NRW-Krankenhäusern werden inzwischen mehr Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt als auf dem Höhepunkt der ersten Welle im April. Die Situation auf den Intensivstationen ist aber noch entspannt.

In den Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen werden inzwischen mehr Patienten mit einer Corona-Infektion behandelt als beim bisherigen Höhepunkt der Pandemie Mitte April. Nach Angaben der NRW-Landesregierung waren am Donnerstag 2240 Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung - der bisherige Höchstwert lag Mitte April bei gut 2100 Patienten.