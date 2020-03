Es gibt einen weiteren Corona-Todesfall in NRW: Eine Frau aus Gangelt ist in einem Krankenhaus in Neuss gestorben. Das bestätigte eine Sprecherin des Kreises Heinsberg unserer Redaktion. Das Alter und etwaige Vorerkrankungen der Frau waren zunächst nicht bekannt. Weitere Details will der Kreis spätestens am Montag bekanntgeben.