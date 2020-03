Coronavirus im Liveblog : Erster Todesfall in Deutschland außerhalb von NRW bestätigt

Das NRW-Gesundheitsministerium hat neue Zahlen herausgegeben. Stand 10 Uhr sind jetzt mehr als 900 Menschen in Nordrhein-Westfalen mit dem Coronavirus infiziert, heißt es in der Mitteilung. Insgesamt nennt das Ministerium 909 bestätigte Fälle, und damit 108 mehr als noch in der Meldung von Mittwoch, 16 Uhr. Am stärksten betroffen ist weiter der Kreis Heinsberg mit jetzt 443 Infizierten. Bislang sind drei Menschen in NRW an dem Virus gestorben – es sind gleichzeitig die drei einzigen Todesfälle bundesweit.