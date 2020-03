Ein Konzert vor leeren Rängen, im wahrsten Sinne des Wortes: Das spielt an diesem Abend der britische Popsänger James Blunt in der Elbphilharmonie Hamburg. Wegen des Coronavirus war am Nachmittag entschieden worden, den „Telekom Street Gig“ von Blunt ohne Zuschauer stattfinden zu lassen. Das Konzert wird aber als Livestream kostenlos im Internet übertragen. „Es ist etwas sehr Besonderes“, sagte der Sänger vor Beginn der Deutschen Presse-Agentur. „Es werden überall Kameras um mich herum sein und Tausende Augen Zuhause auf mich gerichtet sein“, erklärte Blunt. „Dessen bin ich mir bewusst. Ich weiß nicht wirklich, wie ich darauf reagieren werde, aber ich empfinde es als aufregend, mich darauf einzulassen.“ Während des Konzerts sagte er mit Blick auf die leeren Stühle, das sei vielleicht ein Vorgeschmack auf das, was in der kommenden Zeit noch häufiger passieren könnte – aber sein Publikum und er stünden trotzdem miteinander in Verbindung, und das sei das wichtigste.



Twitter-Nutzer reagierten am Abend mit einer Mischung aus Bewunderung und Spott auf das Konzert ohne Publikum.