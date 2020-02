Ein 47 Jahre alter Mann aus Gangelt hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Am Dienstagabend wurden er und seine Frau in das Universitätsklinikum Düsseldorf verlegt. Der Gesundheitszustand des Mannes ist weiterhin schlecht, er ist aber stabil, heißt es aus dem Krankenhaus. Seine Frau weist noch keine Symptome auf, befindet sich aber dennoch in Behandlung. Der Infizierte war auch in der Uniklinik in Köln, um sich dort untersuchen zu lassen. Seine Frau arbeitet als Erzieherin in Gangelt, die Einrichtung bleibt nun bis auf weiteres geschlossen. Alle Entwicklungen gibt es hier in unserem Newsblog.