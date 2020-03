Coronavirus-Liveblog : US-Präsident Trump will Finanzmärkte mit Steuerentlastung beruhigen

US-Präsident Donald Trump hatte die Coronavirus-Epidemie bisher mehrfach heruntergespielt und sie zuletzt am Montag mit der normalen Grippe verglichen. Nun hat er offenbar eingesehen, dass das Coronavirus mehr Unruhe - etwa an den Finanzmärkten - verursacht, als von ihm zuvor gedacht: Seine Regierung werde den Kongress bitten, eine Entlastung bei der Lohnsteuer und andere kurzfristige Maßnahmen zu beschließen, sagte Trump am Montag. Er plane eine „substanzielle Erleichterung, eine sehr substanzielle Erleichterung“, sagt Trump. „Das ist groß, eine große Zahl.“ Außerdem wolle er jenen Arbeitern helfen, die auf Stundenbasis bezahlt werden, um sicherzugehen, dass ihnen keine Gehaltszahlung entgehe und sie nicht für etwas bestraft würden, das nicht ihr Verschulden sei, sagte Trump. Einzelheiten wollte er am Dienstag vorlegen. Trump ging mit seinem Vorschlag nach Schließung der US-Börsen an die Öffentlichkeit. Der Dow-Jones-Index, Börsenbarometer der New Yorker Wall Street, verzeichnete am Montag einen Verlust von 7,8 Prozent - den größten seit der Finanzkrise von 2008.