Wenn der Verdacht auf eine Ansteckung besteht

Zunächst sind bestimmte Kriterien abzuchecken: Hat jemand Fieber und zeigt Merkmale einer Atemwegserkrankung wie Husten oder eine Lungenentzündung? Und war er in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet in China wie der Region Wuhan? Oder aber in den vergangenen 14 Tagen in Kontakt mit einem Erkrankten?