Übersicht : Alle Infos zum Coronavirus auf einen Blick

Foto: dpa/Arne Dedert Infos Symptome und Test - so erkennt man das Coronavirus.

Düsseldorf Das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 hat inzwischen massive Auswirkungen auf das Leben in Deutschland und vielen anderen Ländern der Welt. Wir haben die aktuellen Infos zum Thema zusammengestellt.

Wie ist die Lage in NRW?

Nordrhein-Westfalen ist das bisher am stärksten betroffene Bundesland. In unserer interaktiven Karte finden Sie eine aktuelle Übersicht über die Zahl der Infizierten und Todesfälle in den Kreisen und kreisfreien Städten in NRW.

Ständig aktuelle Informationen aus NRW und dem Rest der Welt finden Sie zudem in unserem Liveblog.

Medizinisches

Wann muss ich Sorge haben, infiziert zu sein? Infos zu Symptomen und Tests finden Sie hier.

Wie lange kann das Virus auf glatten Oberflächen überleben? Sind Desinfektionsmittel sinnvoll? Wir haben mit dem Virologie-Professor Ortwin Adams vom Universitätsklinikum Düsseldorf gesprochen und ihm 25 häufig gestellte Fragen zum Coronavirus vorgelegt. Hier lesen Sie seine Antworten [RP+].

Händewaschen, in den Ellbogen niesen, Abstand halten: Die Tipps, mit denen man seine Ansteckungsgefahr minimieren kann, können die meisten inzwischen auswendig herunterbeten. Hier finden Sie dennoch noch einmal eine Übersicht.

Probleme bei medizinischem Personal: Wer ungeschützt Kontakt mit einem Coronavirus-Patienten hatte, soll zur Sicherheit 14 Tage zu Hause bleiben. Bei Ärzten und Pflegern funktioniert das nicht. Warum das so ist, lesen Sie hier [RP+].

Wie funktioniert eigentlich der Test auf das Coronavirus? Wir waren in der Uniklinik Düsseldorf und haben es uns angeschaut.

Die Lage in Norditalien ist dramatisch. Hier berichten Ärzte, unter welchen Bedingungen sie derzeit gegen das Virus kämpfen.

Schulen

Die Schulen und Kindertageseinrichtungen in NRW schließen ab Montag (16. März) bis mindestens zum Ende der Osterferien. Für Schulkind-Eltern mit Betreuungsproblem gibt es am Montag und Dienstag noch die Möglichkeit, ihr Kind in der Schule betreuen zu lassen. Ab Mittwoch ist das nicht mehr möglich. Kitas dürfen schon ab Montag keine Kinder mehr betreuen. Ausnahmen würden vor Ort organisiert, sagte Ministerpräsident Laschet am Freitag bei einer Pressekonferenz. Für Kinder, deren Eltern im medizinischen Bereich oder im Bereich der öffentlichen Ordnung arbeiten oder für die Infrastruktur wichtige Jobs haben, sollen Ersatz-Betreuungsangebote geschaffen werden. Wer in diesem Jahr einen Abschluss macht, soll Prüfungen dennoch ablegen können.

Die Schulen und Kitas im besonders betroffenen Kreis Heinsberg waren ohnehin schon bis mindestens 22. März geschlossen.

Hochschulen

Der Vorlesungsbeginn des Sommersemesters 2020 in Nordrhein-Westfalen ist bis zum Ende der Osterferien verschoben.

Nahverkehr

Der öffentliche Nahverkehr gilt als unverzichtbar, damit z.B. medizinisches Personal noch zur Arbeit kommen kann. Daher sind hier derzeit keine Einschränkungen geplant. Allerdings führen die Verkehrsbetriebe Vorsichtsmaßnahmen ein, zum Beispiel dürfen Fahrgäste in vielen Bussen nicht mehr vorn beim Fahrer einsteigen. Das bedeutet auch, dass es nicht mehr möglich ist, beim Fahrer ein Ticket zu kaufen.

Reisen

Zahlreiche Länder haben Einreisebeschränkungen verhängt. So dürfen etwa Menschen aus ganz Europa (bis auf Großbritannien) in Kürze nicht mehr in die USA einreisen. Hier finden Sie eine Übersicht darüber, welche Länder Deutschen derzeit die Einreise verbieten oder etwa eine Quarantäne nach der Ankunft vorschreiben.

Wer für die kommenden Wochen und Monate eine Reise gebucht hat, muss jetzt damit rechnen, sie möglicherweise nicht antreten zu können. Hier lesen Sie, welche Rechte Touristen und andere Reisende in einer solchen Situation haben [RP+].

Arbeit

Viele Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter vorsorglich ins Homeoffice. Andere haben bisher noch kaum auf die Bedrohung durch das Virus reagiert. Welche Rechte Sie als Arbeitnehmer haben, lesen Sie hier.

Wirtschaft

Schon jetzt ist absehbar, dass das Virus und die Vorsichtsmaßnahmen zu einer Bedrohung für die Konjunktur werden. Die Bundesregierung hat Milliardenhilfen für Unternehmen angekündigt. Steuerzahlungen können aufgeschoben werden, das Kurzarbeitergeld wird ausgeweitet. Hier finden Sie eine Übersicht über die Maßnahmen.

Auch die Europäische Zentralbank stemmt sich mit einem umfassenden Maßnahmenpaket gegen wirtschaftliche Folgen der Coronavirus-Krise. Hier lesen Sie mehr dazu.

Auch die Gastronomie gehört zu den Bereichen, die jetzt schon spürbar mit den Corona-Folgen zu kämpfen haben. Wir haben Gastronomen in NRW gefragt, wie sie die Lage sehen.

Veranstaltungen

Ein Erlass der NRW-Landesregierung untersagt alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern. Infolgedessen wurde in ganz NRW so viele Events abgesagt, dass eine systematische Übersicht kaum noch möglich ist. Wer Veranstaltungen jeder Art besuchen möchte, sollte sich vorab erkundigen, ob alles wie geplant stattfindet. Die Landesregierung empfiehlt, auch kleinere Veranstaltungen abzusagen, wenn sie nicht notwendig sind. Viele Veranstalter haben das ohnehin schon getan. Wir haben versucht, eine Absagen-Übersicht für die Landeshauptstadt zu erstellen - hier finden Sie die Infos. Die landeseigenen Kultureinrichtungen (z.B. das Schauspielhaus Düsseldorf, die das Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Kunsthaus NRW Kornelimünster) sind bis mindestens 19. April geschlossen.

Und hier lesen Sie, welche Rechte Sie haben, wenn sie bereits Karten für eine Veranstaltung gekauft und zum Beispiel ein Hotel am Veranstaltungsort gebucht haben [RP+].

Altenheime und Pflegeeinrichtungen

Besuche in Pflege- und Altenheimen in NRW sind ab sofort nicht mehr erlaubt. Ausnahmen sind laut Ministerpräsident Armin Laschet nur in dringenden Fällen möglich.

Sport

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat den gesamten Spielbetrieb in der 1. und 2. Bundesliga vorerst eingestellt. Mehr dazu hier.

Solche Maßnahmen gibt es auch in anderen Profi-Ligen, nachdem erste Sportler positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Alle aktuellen Entwicklungen rund um das Thema Corona im Bereich Sport finden Sie hier.

Haustiere

Können Tiere sich anstecken? Darf ich trotzdem meinen Hund Gassi führen, wenn ich in Quarantäne muss? Fragen und Antworten für Tierhalter finden Sie hier.

