Coronavirus : Schützen- und Volksfeste unter Druck

Düsseldorf/Neuss Schausteller befürchten enorme Umsatzeinbußen durch Kirmesabsagen.

Für Freitag hatte der Neusser Bürgerschützenverein zum Regimentsschießen eingeladen. Nur 60 Teilnehmer sollten kommen, also deutlich weniger als die von der Landesregierung festgelegte Grenze von 1000 Personen, ab der jede Veranstaltung sowieso verboten wird. Aber Vereinspräsident Martin Flecken zog die Notbremse. „Wir wollen kein Risiko eingehen, die Gesundheit geht vor, also haben wir abgesagt.“

Obwohl viele der bekanntesten Veranstaltungen wie das Neusser Schützenfest oder die Düsseldorfer Kirmes am Rhein erst im Sommer losgehen, werden auch jetzt schon viele Termine abgesagt . Der Bezirksverband der Bruderschaften in Mönchengladbach und Korschenbroich hat klargestellt, dass es bis zum Ende der Osterferien am 19. April keine Veranstaltungen geben wird, eine Pilgerfahrt mit 600 Teilnehmern wurde verschoben.

Die Politik hat die Not der Schausteller und auch der Schützenvereine erkannt. „Den Schaustellern muss genauso geholfen werden wie anderen Teilen der Wirtschaft“, sagt der Düsseldorfer Landtagsabgeordnete Stefan Engstfeld (Grüne), der im Herbst Oberbürgermeister der Landeshauptstadt werden will.

Die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Neuss-Furth plant Pfingsten ein großes Fest, ebenso die die Schützen in Korschenbroich, eine Absage wäre teuer. Was also ist zu tun? „Wir müssen abwarten, von einem voreiligen Absagen künftiger Veranstaltungen rate ich ab“,sagt Vogt. Aber er empfiehlt auch, die Risiken zu begrenzen: „Wir alle wissen, wie schwierig die Lage ist. Also sollte man vorsichtig kalkulieren.