Übersicht : Alle Infos zum Coronavirus auf einen Blick

Düsseldorf Das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 hat inzwischen massive Auswirkungen auf das Leben in Deutschland und vielen anderen Ländern der Welt. Wir haben die aktuellen Infos zum Thema zusammengestellt.

Wie ist die Lage in NRW?

Nordrhein-Westfalen ist das bisher am stärksten betroffene Bundesland. In unserer interaktiven Karte finden Sie eine aktuelle Übersicht über die Zahl der Infizierten und Todesfälle in den Kreisen und kreisfreien Städten in NRW.