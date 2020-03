Coronavirus im Liveblog : Deutschlands Nachbarländer schließen ihre Grenzen

Und hier noch nähere Informationen für den Kreis Viersen:



In allen Westkreiskommunen sind große und kleine Veranstaltungen abgesagt. In Brüggen, wo es bisher noch keinen Coronavirus-Fall gibt, sagt Bürgermeister Frank Gellen (CDU), „werden Veranstaltungen kritisch geprüft. So erscheinen zur Zeit zum Beispiel Schützenfeste auf absehbare Zeit nicht umsetzbar.“ Eine definitive Aussage dazu werde es erst in der nächsten Woche geben. Bäder bleiben geschlossen. In Krankenhäusern wie St. Irmgardis werden die Besuche möglichst eingeschränkt.