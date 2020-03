Coronavirus-Liveblog : Behörden melden zweiten Todesfall im Kreis Heinsberg

Als Konsequenz aus der Corona-Krise stellt der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) in Frage, ob der Erhalt von Krankenhäusern auch weiterhin von deren Wirtschaftlichkeit abhängig gemacht werden soll. "Wir diskutieren ja seit Jahren die Schließung von Krankenhäusern, gerade in den Regionen", sagte DStGB-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg am Mittwoch dem Sender SWR Aktuell. "Da werden wir im Moment etwas nachdenklicher, ob gerade der Maßstab Wirtschaftlichkeit so entscheidend ist."



Es stelle sich die Frage, ob bestimmte Krankenhäuser, auch in der Fläche, erhalten werden sollen. Unter Umständen seien zusätzliche Mittel nötig, um in Krisensituationen vorbereitet zu sein, so Landsberg. Der Städte- und Gemeindebund hält es weiterhin für richtig, dass die zuständigen Gesundheitsämter in den Kommunen darüber entscheiden, ob wegen des Coronavirus Veranstaltungen abgesagt werden.