Liveblog zum Coronavirus : Zahl der Infizierten in NRW steigt auf 86

Die beiden Infizierten aus Duisburg – zwei Frauen Mitte 20 – sind nicht mehr in Duisburg. Sie sind laut Stadt am Sonntag in die Wohnung einer der beiden Frauen nach Geilenkirchen gefahren, um sich dort in die häusliche Quarantäne zu begeben. In Duisburg wären die beiden Frauen im Elternhaus der Duisburgerin nicht allein gewesen, heißt es vonseiten der Stadt. Die fünf Kontaktpersonen der beiden Frauen seien ermittelt und ebenfalls unter häusliche Quarantäne gestellt worden. Von neun Corona-Verdachtsfällen in Duisburg wurden über das Wochenende nur die beiden Frauen positiv getestet. Am Montagmorgen lagen in der Stadt keine weiteren Verdachtsfälle vor.