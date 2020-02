Liveblog zum Coronavirus in NRW : Infizierter aus dem Kreis Heinsberg wohnt in Düsseldorf

In Hamburg und Hessen wurden erste Fälle mit dem neuartigen Coronavirus bekannt. In Hessen sei eine Person im Lahn-Dill-Kreis betroffen, teilte der Landkreis am Donnerstagabend mit. In Hamburg handele sich bei dem Patienten um einen Mitarbeiter der Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, teilte die Klinik am Donnerstagabend mit. Der Mann sei in Italien im Trentino im Urlaub gewesen. Alle Kinder und Eltern, die engen Kontakt mit dem Mitarbeiter hatten, gehen demnach nun ebenso wie der Mann selbst für 14 Tage in Quarantäne.