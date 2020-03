Coronavirus-Liveblog : Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt in NRW auf 515

Die Duisburger Stadtverwaltung wünscht sich genauere Informationen vom Land darüber, was die Empfehlung von Spahn und Laschet bezüglich der Absage von Großveranstaltungen konkret bedeutet. Noch sei unklar, ob zum Beispiel 1000 Personen insgesamt oder 1000 Personen in einem Raum gemeint seien, so eine Stadtsprecherin. "Wäre es zum Beispiel okay, das Feld bei einer Laufveranstaltung durch eine Verteilung der Startzeiten so weit zu entzerren, dass keine 1000 Personen mehr in einem Pulk unterwegs sind?" Erst wenn man mehr wisse, könne man über kurzfristige Veranstaltungsabsagen entscheiden.



Die Empfehlungen der Landesregierung könnten erhebliche Auswirkungen auf den Kulturbetrieb in Duisburg haben. Sowohl das Duisburger Stadttheater als auch die Philharmonie Mercatorhalle bieten mehr als 1000 Gästen Platz.