Liveblog zum Coronavirus : Zwei weitere Virusinfektionen in Aachen festgestellt

Die Infektionsrate in Südkorea steigt rasant an: Die Zahl der nachgewiesenen Covid-19-Infektionen am Wochenende stieg um knapp 1400 Fälle. Nach 813 Fällen am Samstag zählten die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention im Verlauf des Sonntags 586 weitere Menschen hinzu. Damit wurden bisher 3736 Menschen positiv auf das Virus getestet - so viele wir nirgendwo sonst außerhalb Chinas. Mit dem Virus werden in Südkorea bislang 18 Todesfälle in Verbindung gebracht.