Coronavirus-Liveblog : Weltgesundheitsorganisation spricht jetzt offiziell von Pandemie

Es gibt neue Infektionszahlen aus Köln und dem Rheinisch-Bergischen Kreis:



Stand 16 Uhr gibt es auf dem Gebiet der Stadt Köln 54 bestätigte Coronavirus-Fälle, heißt es in einer Mitteilung. Davon seien derzeit noch 53 in Quarantäne – 48 in häuslicher und fünf Fälle in stationärer. Eine Person wurde demnach bereits aus der Quarantäne entlassen. Einen bestätigten Fall in der Schülerschaft gibt es laut der Mitteilung nun auch an der Gesamtschule Rodenkirchen. Für die weiteren Ermittlungen des Gesundheitsamt soll diese bis einschließlich Freitag, 13. März, geschlossen bleiben.



Auch im Rheinisch-Bergischen Kreis gibt es einen neuen Fall. Laut einer Pressemitteilung hat sich eine Frau aus Odenthal infiziert, demnach gibt es im Kreis jetzt zwölf bestätigte Corona-Fälle. Die 50-jährige Frau aus Odenthal habe seit dem 8. März Symptome. Sie sei von einem Auslandsaufenthalt in einem Risikogebiet zurückgekehrt. Die Erkrankte steht demnach unter häuslicher Quarantäne, genauso wie neun Kontaktpersonen, die ermittelt wurden. Parallel gibt es auch Neuigkeiten von der Johannes-Gutenberg-Realschule in Bergisch Gladbach. Hier waren am Sonntag 124 Abstriche genommen worden. Für mehr als die Hälfte davon liegen laut Kreis inzwischen Ergebnisse vor, aber noch nicht für alle, weil die Labore bei einer so großen Menge mehr Zeit benötigen. Bisher weisen aber alle vorliegenden Abstriche ein negatives Ergebnis auf, heißt es.