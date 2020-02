Liveblog zum Coronavirus : USA verschieben Asean-Gipfel

Auch in Bonn gibt es den ersten Coronavirus-Nachweis. Der Mitarbeiter einer Offenen Ganztagsbetreuung in einer Grundschule sei infiziert, meldete die Stadt am Samstagmorgen. Der Mann habe in Gangelt im Kreis Heinsberg Karneval gefeiert, hieß es weiter. Bisher haben fast alle derzeit 40 Infektionsfälle in NRW einen Bezug zum Kreis Heinsberg. Auf der Kappensitzung in Gangelt hatte am 15. Februar auch der 47-Jährige gefeiert, der als Erstinfizierter in NRW gilt und weiter in der Uniklinik Düsseldorf behandelt wird.