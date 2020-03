Coronavirus-Liveblog : Todesopfer aus dem Kreis Heinsberg hatte Vorerkrankung

Das erste Coronavirus-Todesopfer ist Landrat Stephan Pusch zufolge am Nachmittag gegen 14 Uhr an Herzversagen gestorben. Dabei hat es sich um einen 78-jährigen Mann aus Gangelt gehandelt. Er habe sich vergangenen Freitag in einem Krankenhaus in Geilenkirchen mit Symptomen gemeldet. Der Mann habe unter Vorerkrankungen wie Herzproblemen und Diabetes gelitten. Er habe vorher eine Karnevalssitzung besucht - wobei noch unklar sei, um welche es sich gehandelt habe, so Pusch.



"Wir sind in ständigem Austausch mit den Kliniken und Arztpraxen und sind somit in der Lage, schnell zu reagieren", sagt Pusch. "Wir erleben eine große Welle an Solidarität. Wir bekommen Hilfsangebote aus dem ganzen Land."