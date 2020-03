Corona-Liveblog : NRW-Städte müssen Großveranstaltungen absagen

Düsseldorfs OB Thomas Geisel hat an Nachmittag eine Pressekonferenz gegeben. Geisel kündigte an, dass das nächste Heimspiel von Fortuna Düsseldorf ohne Zuschauer stattfinden wird. Das öffentliche Leben werde in erheblicher Weise beeinträchtigt. Er spielt damit auf Konzerte, Spiele der Fortuna und die Playoffs der DEG an. Geisel rechnet damit, dass die Weisung für Veranstaltungen länger als eine Woche dauern wird. Damit ist auch das Heimspiel der DEG am 20. März gegen Eisbären Berlin betroffen. Zum Schutz der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesen wird sich Düsseldorf an die Weisung halten. Allerdings "wäre es mir lieber gewesen, wenn die Landesregierung oder das Land, das die Weisung erteilt, gegebenenfalls das Haftungsrisiko übernimmt", so Geisel.