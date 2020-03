Coronavirus im Liveblog : NRW schließt Bars, Kinos und Fitnessstudios

Durch diese sehr umfassenden Maßnahmen wird das öffentliche Leben in NRW für rund fünf Wochen praktisch zum Erliegen kommen. Ministerpräsident Armin Laschet sagt dazu: „Wir müssen in dieser ernsten Lage die notwendige Versorgung in vollem Umfang sicherstellen. Aber alle Freizeitaktivitäten und nicht unbedingt notwendige sozialen Kontakte müssen unverzüglich vermieden werden. So sehr das für viele Menschen ein Opfer und eine Einschränkung bedeutet, so wichtig ist es jetzt, besonnen, aber auch entschlossen unser Leben zu entschleunigen."