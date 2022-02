Schulministerin Gebauer verkündet : NRW schafft Pooltests an Grundschulen Ende Februar ab

NRW will die PCE-Pooltests an Grundschulen abschaffen (Symbolbild). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat am Donnerstag verkündet, dass ab dem 28. Februar an den Grundschulen im Land keine Pooltests mehr gemacht werden. Eltern sollen ihre Kinder stattdessen drei mal die Woche zu Hause testen.

