Corona-Liveblog : Virus breitet sich aus – mindestens 270 Infizierte in NRW

Nachdem am Mittwoch die ersten drei Coronavirus-Infizierten im Kreis Viersen registriert wurden, werden vorsichtshalber zahlreiche größere Veranstaltungen abgesagt: Die Sparkasse Krefeld verzichtet auf die öffentliche Prämiensparen-Auslosung in der Festhalle Viersen am 18. März, der Stadtsportverband Viersen sagt wegen des Corona-Virus die Sportlerehrung der Stadt Viersen am 3. April ab.



Zuvor hatte bereits die Deutsche Billard Union die Billard-WM in Viersen (5.-8. März) abgesagt. Auch das Preisträgerkonzert von "Jugend musiziert" der Kreismusikschule entfällt.



Zwei der drei Infizierten wohnen in Viersen, eine Infizierte wohnt in Schwalmtal. Da ihre Tochter das Gymnasium St. Wolfhelm besucht, wurde die Schule am Mittwoch geschlossen. Die mehr als 700 Schüler sollen bis 13. März zu Hause bleiben und Menschenmengen meiden. Ob auch die Tochter infiziert ist, steht noch nicht fest. Sie befindet sich in häuslicher Quarantäne. Eine Quarantäne wurde für die übrigen Schüler nicht angeordnet.