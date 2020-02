Liveblog zum Coronavirus : Mehr als 60 Infizierte in NRW - auch Kinder betroffen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich am Samstag mit Gesundheitspolitikern aller Bundestagsfraktionen beraten. Das teilte der CDU-Politiker auf Twitter mit. Am Montag werde es eine Sondersitzung des Gesundheitsausschusses geben, so Spahn. Zudem soll am kommenden Freitag ein Sondertreffen der europäischen Gesundheitsminister in Brüssel stattfinden. "Wir stehen am Beginn einer Epidemie, in Deutschland und Europa. Das erfordert gemeinsames Handeln", erklärte Spahn in einer Mitteilung seines Ministeriums.