Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in NRW ist deutlich angestiegen, und zwar auf mindestens 270 Fälle. Das geht aus Zahlen des NRW-Gesundheitsministeriums und des Kreises Heinsberg hervor. Am Mittwochabend lag die Zahl der landesweiten Infektionen noch bei 172.



Das Ministerium teilte am Donnerstagvormittag zunächst insgesamt 230 Fälle für das bevölkerungsreichste Bundesland mit. Davon seien 151 Fälle im Kreis Heinsberg registriert. Nach Angaben des Kreises sei diese Zahl aber bereits überholt, man habe inzwischen 195 Infizierte in Heinsberg. In Aachen stiegen die nachgewiesenen Infektionen leicht auf 33 Fälle. Stadt und Region sind damit landesweit am zweitstärksten betroffen. Da aber die ersten Testergebnisse des gestern gestarteten Untersuchungszentrums erwartet werden, sei mit einer weiteren Zunahme zu rechnen, teilte die Stadt Aachen mit.