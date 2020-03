Liveblog zum Coronavirus : Infizierter in Berlin hatte Kontakt nach Nordrhein-Westfalen

Über Nacht ist die Zahl der Todesopfer durch die Lungenkrankheit Covid-19 weltweit auf über 3.000 gestiegen. Zu den 2980 Opfern, die von der Weltgesundheitsorganisation bisher bestätigt hatte, kamen am Montag 42 weitere Tote in China hinzu.



Die Pekinger Gesundheitskommission teilte außerdem mit, dass sich in ganz China 202 weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infizierten. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Erkrankungen stieg damit weltweit auf fast 89.000.



Nach China ist Südkorea am stärksten betroffen. Dort stieg die Zahl der nachgewiesenen Covid-19-Infektionen auf mehr als 4000. In der Nacht kamen den Behörden zufolge 476 neue Fälle hinzu. Damit wurden in Südkorea 4212 Menschen positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht werden, stieg in Südkorea um vier auf 22.