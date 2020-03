Liveblog zum Coronavirus : Zwei Düsseldorfer infiziert

Entwarnung in Düsseldorf: Der Brite, der mit einem Flugzeug aus Abu Dhabi am Flughafen DUS ankam, ist nicht mit Coronavirus infiziert. Das meldet unsere Reporterin Stefani Geilhausen. Der Passagier war am Montag vorsorglich in Quarantäne genommen worden, das Testergebnis ist jetzt jedoch negativ. Daher kann er nun seine Reise in die Heimat fortsetzen. Er hat sich vor der Weitereise ausdrücklich für die "äußerst zuvorkommende" Behandlung und Betreuung in Düsseldorf bedankt.