Liveblog zum Coronavirus : Immer mehr Städte richten Diagnosezentren ein

In Gangelt im Kreis Heinsberg sind wegen der Quarantäne-Maßnahmen viele Arztpraxen seit vergangener Woche geschlossen, da auch einige Ärzte und deren Mitarbeiter unter Quarantäne stehen. Der Kreis Heinsberg hat nun eine Zentrale Anlaufstelle zur Probenentnahme eingerichtet, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte. In Kleve, Köln und Düsseldorf gibt es bereits zentralisierte Stellen. In Gangelt/Selfkant waren wegen der umfangreichen Quarantänemaßnahmen schon in der vergangenen Woche Arztpraxen geschlossen worden. Die, die noch geöffnet sind, sind stark ausgelastet. In der Zentralen Anlaufstelle werden nun auch Ärzte des DRK arbeiten. Der Kreis Heinsberg teilt mit, dass der Besuch dieser medizinischen Einrichtung ausschließlich nach telefonischer Anmeldung möglich ist.



In Köln und Düsseldorf wurde bereits ein zentrales Infektionsschutzzentrum beziehungsweise ein Diagnostikzentrum eingerichtet. Im Kreis Kleve gibt es ein Diagnostikzelt für Coronavirus-Tests.