Liveblog zum Coronavirus in NRW : Mehrere Hundert Menschen im Kreis Heinsberg unter Quarantäne

Der Präsident des Städte- und Gemeindebundes NRW, Roland Schäfer, ruft angesichts der ersten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Nordrhein-Westfalen zu Besonnenheit in der Bevölkerung auf. Die Verwaltungen in den Kommunen „nehmen die Situation ernst“ und seien vorbereitet, es gebe aber keinen Grund, jetzt „in Panik“ zu geraten, sagte Schäfer am Donnerstag im WDR-Radio in Köln. Die Gefahr durch eine Ansteckung mit dem Coronavirus müsse „in Perspektive“ mit anderen jahreszeitlich bedingten Krankheiten gesehen werden. So seien in den vergangenen beiden Jahren jeweils rund 20.000 Menschen in Deutschland an den Folgen der Grippe gestorben.