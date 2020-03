Coronavirus : Land gegen Schließung aller Schulen

Düsseldorf In NRW soll es aufgrund der Corona-Krise vorerst keine flächendeckenden Zwangsferien wie in Italien geben. Urlauber müssen sich auf Einreisevorbote für bestimmte Länder einstellen.

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) betonte, abgesehen vom Kreis Heinsberg gebe es derzeit überwiegend kurzfristige, das heißt ein- bis zweitägige Schulschließungen zur Abklärung von Virus-Verdachtsfällen. Alle Schüler könnten ihre vorgesehenen Prüfungen ablegen und die angestrebten Abschlüsse erwerben. Zurzeit finden an den Gymnasien etwa die Vorabiturklausuren statt. Mit möglichen Nachschreibeterminen werde es keine Probleme geben. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) verwies allerdings darauf, die Landesregierung beurteile die Lage dynamisch. In vier oder acht Wochen könne die Situation anders sein.

Tote An der Grippe sind in dieser Saison in Deutschland bereits rund 200 Menschen gestorben. Seit Oktober wurden insgesamt 119.280 Influenzafälle bestätigt.

So muss etwa die Düsseldorfer Dieter-Forte-Gesamtschule an diesem Freitag vorläufig schließen. Grund: Mehrere Lehrer hatten sich krankgemeldet, nachdem eine Kollegin positiv auf das Virus getestet worden war. Zunächst war der Schulbetrieb auf Geheiß der Behörden noch weitergelaufen. Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) forderte ein abgestimmtes Handeln der Kommunen: „Es ist wichtig, dass wir besonnen reagieren, um Hysterie und Panik zu vermeiden.“ Die Bürger müssten sehen, dass die zuständigen Stellen die Lage im Griff haben. „Dafür braucht es einheitliche Kriterien, wann etwa Veranstaltungen abgesagt oder Schulen geschlossen werden“, sagte Geisel. Düsseldorf hat dafür vorläufig eine eigene Handreichung entwickelt.

Befürchtet wird eine Situation wie in Italien, wo fast zehn Millionen Schüler und Studenten zu Hause bleiben müssen, weil alle Schulen und Universitäten bis 15. März geschlossen bleiben. Mit 3100 Infektionsfällen ist Italien in Europa am stärksten betroffen. Weltweit haben sich mindestens 97.000 Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert, rund 54.000 gelten als genesen. In Deutschland gibt es mindestens 482 Infizierte, davon 302 in Nordrhein-Westfalen.