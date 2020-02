Messen, Turniere, Events : Diese Veranstaltungen wurden wegen Coronavirus abgesagt

In Köln wurde eine Eisenwarenmesse abgesagt. (Archivbild koelnmesse). Foto: frei

Düsseldorf Das Coronavirus hat erst Deutschland und jetzt auch NRW erreicht. Einige Großveranstaltungen wurden aus Angst vor dem Virus bereits abgesagt, andere finden mit Einschränkungen statt. Wir geben einen Überblick.

Wer sich vor dem Coronavirus schützen will, sollte große Menschenansammlungen meiden. Das zumindest raten Mediziner. Einige lang geplante Veranstaltungen aus den Bereichen Messe, Sport oder Kultur wurden daher bereits abgesagt. Auch Events, zu denen Gäste aus China oder Italien geladen waren, sind von Absagen betroffen. Einige Veranstalter verzichten aber auch auf eine Absage, verschärfen aber ihre Sicherheitsvorkehrungen.

Eine Auswahl an betroffenen Veranstaltungen in NRW, Deutschland und der Welt:

Abgesagte Veranstaltungen:

„Yonex German Open“ (3. bis 8. März 2020) in der Innogy-Sporthalle in Mülheim

Eigentlich sollten bei den Badminton-Meisterschaften die weltbesten Spieler, darunter auch 40 Athleten aus China, antreten. Ob und wann das Turnier nachgeholt wird, ist unklar.

Internationale Eisenwarenmesse (1. Bis 4. März 2020) in Köln

Zu der Messe wurden rund 1200 Aussteller aus China erwartet. Mehrere andere Aussteller hatten ihre Teilnahme abgesagt, sodass nun die ganze Messe auf Februar 2021 verschoben wurde.

Messe „Light + Building“ (8. Bis 13. März 2020) in Frankfurt

Auch diese Messe wurde wegen des sich ausbreitenden Coronavirus verschoben. Sie soll nun Mitte/Ende September 2020 stattfinden.

„Bollicine Italiane sulla strada del Prosecco“ (28. Februar 2020) in Dortmund

Zu dem Informationsabend der Auslandsgesellschaft über Prosecco waren wohl mehrere italienische Gäste geladen, die nun aber aufgrund des Ausreiseverbots in Italien nicht anreisen können. Der Prosecco-Abend fällt somit aus.

Publikumstag im Evangelischen Krankenhaus (29. Februar 2020) in Düsseldorf

Bei dem Tag der offenen Tür sollte die neue Intensivstation im Rahmen einer öffentlichen Führung präsentiert werden. Die Veranstaltung wurde abgesagt.

Veranstaltung zum 75. Jahrestag des Kriegsendes (27. Februar 2020, 19 Uhr) im Alten Rathaus in Erkelenz

Der Heimatverein Erkelenzer Lande hat die Veranstaltung kurzfristig abgesagt.

Alle Gottesdienste der Gemeinde St. Martin in Wegberg (26. Bis 28. Februar 2020) fallen aus.

Die Spendung des Aschekreuzes zu Aschermittwoch wird nachgeholt.

Amateur- und Jugendligen im Kreis Heinsberg (28. Februar bis 1. März)

Wegen mehrerer Fälle von Coronavirus-Infektionen wird am Wochenende im Kreis Heinsberg kein Fußball gespielt. Alle Spiele im unteren Amateur- und Jugendbereich in Heinsberg fallen aus. Das teilte der Fußball-Verband Mittelrhein am Donnerstag nach einer gemeinsamen Entscheidung mit dem Fußballkreis Heinsberg mit. Spiele außerhalb des Kreises Heinsberg unter Beteiligung von Teams aus diesem seien von den Absagen aktuell aber nicht betroffen.

Der komplette Trainings- und Spielbetrieb des FC Wegberg Beeck 1920 e.V. wird bis auf weiteres ausgesetzt.

Das betrifft auch die Meisterschaftsspiele der Senioren und Junioren am kommenden Wochenende (28. Februar und 1. März 2020) . Das Rückrundenspiel der 1. Mannschaft der Mittelrheinliga wurde auf den 1. April 2020 verschoben.

Billard-Weltmeisterschaft im Dreiband für Nationalmannschaften (5. - 8. März) in Viersen

Die Billard-WM in Viersen fällt wegen des Coronavirus aus. Das teilten der Präsident der Deutschen Billard Union, Helmut Biermann, und Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller am Donnerstag mit. Die WM hätte zum 31. Mal in Viersen stattgefunden. Die Veranstalter wollen einen Nachholtermin finden, was sich aber aufgrund des engen Zeitplans der Weltklasse-Teams nicht so leicht gestalten dürfte.

Shorttrack-Weltmeisterschaften (13. Bis 15. März) im südkoreanischen Seoul

Die Internationale Eislauf-Union ISU sagte am Mittwoch Shorttrack-WM ab. Die zuständigen Behörden Seouls hatten zuvor die Schließung der Mokdong-Eisbahn und die Absage aller geplanten Wettbewerbe wegen dem neuartigen Coronavirus angeordnet. Ob die WM nachgeholt wird ist unklar.

Formel 1 Großer Preis von China (19. April) in Shanghai

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus haben die Formel-1-Chefs bereits Anfang Februar entschieden, das Rennen in Shanghai zu verschieben. Die Suche nach einem Ersatztermin läuft. Ob das Rennen in Hanoi in Vietnam am 5. April stattfinden wird, ist noch nicht klar. Ein hochrangiger Funktionär Hanois schloss eine Streichung des für den 5. April geplanten Wettbewerbs nicht mehr aus. Es wäre das erste Formel-1-Rennen in dem Land. Der TV-Sender RTL hat bereits entschieden, kein Team nach Hanoi zu schicken und das Rennen von Köln aus zu kommentieren.

Uhrenmesse in Genf (April 2020)

Schweizer Stiftung für Uhrmacherkunst hat die Messe vorsorglich abgesagt. Bislang gibt es in der Region Genf keinen bestätigten Corona-Fall.

Veranstaltungen mit Einschränkungen:

Internationale Tourismusmesse ITB (4. Bis 8. März 2020) in Berlin

Aussteller, die innerhalb der vergangenen 14 Tage in den jeweiligen Risikogebieten in China, Iran, Italien oder Südkorea waren, Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder Anzeichen typischer Symptome wie Fieber, Husten oder Atembeschwerden haben, erhalten keinen Zutritt zum Messegelände. Alle Aussteller müssten eine Erklärung ausfüllen als Voraussetzung für den Zugang. Wer zur Risikogruppe gehöre oder sich weigere, die Erklärung auszufüllen, erhält keinen Zutritt.

Tire Technology Expo (25. Bis 27. Februar 2020) in Hannover

Besucher und Aussteller der internationalen Reifenmesse müssen beim Einlass ihre Körpertemperatur mit einem elektronischen Screening messen lassen

Triathlon-Qualifikationsrennen für die Olympischen Spiele in der Mixed-Staffel (9. Mai 2020)

Das Turnier wurde von China nach Spanien verlegt. Es soll laut Weltverband ITU nun schon am 1. Mai in Valencia statt in Chengdu ausgetragen werden.

Serie A in Italien

Wegen der Häufung von Coronainfektionen dürfen die italienischen Fußballklubs in der Profiliga nur unter Ausschluss der Fans spielen.

Weltcupfinale Ski Alpin (18. – 22. März 2020) im italienischen Cortina d'Ampezzo

Die Rennen werden unter Ausschluss der Zuschauer stattfinden. Die Weltcup-Rennen der Herren am 15. und 16. Februar im chinesischen Yanqing waren bereits abgesagt worden.

Tel-Aviv-Marathon (28. Februar 2020)

Israel hat ausländischen Läufern den Start an dem für Freitag geplanten Tel-Aviv-Marathon untersagt. Ursprünglich hätten rund 3000 Ausländer teilnehmen sollen.

Veranstaltungen, die wie geplant stattfinden:

Pro Wein-Messe (15. Bis 17. März 2020) in Düsseldorf

An der Messe Düsseldorf finden alle Messen wie geplant statt. Auch die renommierte Weinmesse, zu der rund 300 Aussteller aus Italien erwartet werden, findet statt.

Genfer Autosalon (5. Bis 15. März 2020) in Genf findet wie geplant statt.

Die Spiele der Fußball-Bundesliga sollen derzeit wie geplant stattfinden: „Nach derzeitigem Stand gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Begegnungen der Bundesliga und der 2. Bundesliga am Wochenende nicht wie geplant ausgetragen werden können“, teilte die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch mit.

Beim Konzertveranstalter westticket und koelnticket wurden bislang keine Veranstaltungen wegen des Coronavirus’ abgesagt. Alle Konzerte und Shows finden wie geplant statt, hieß es auf Anfrage.



Hinweis der Redaktion: Es handelt sich bei den Veranstaltungen um eine redaktionelle Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie noch eine Veranstaltung kennen, die wegen des sich ausbreitenden Coronavirus abgesagt oder beschränkt wurde, schicken Sie uns gerne einen Hinweis mit Namen, Datum und Ort der Veranstaltung an aktion@rp-online.de

