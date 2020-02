Liveblog zum Coronavirus : Krisenstab der Bundesregierung beschließt weitere Maßnahmen

Am Abend gab der Kreis Wesel weitere Details zum ersten Coronavirus-Erkrankungsfall - es handelt sich um eine Frau aus Kamp-Lintfort - bekannt. Die Frau ist Verwaltungsmitarbeiterin des St. Bernhard-Hospitals in Kamp-Lintfort. Sie habe keinen Kontakt zu Patienten gehabt. Die Frau hatte am 22. Februar Kontakt zu einer Freundin in Heinsberg, die wenige Tage später positiv auf das Virus getestet wurde. Daraufhin ließ sich auch die Krankenhaus-Mitarbeiterin testen. Sie wurde umgehend in Quarantäne geschickt, wie der Kreis Wesel mitteilte.



„Die Mitarbeiterin hatte keinen Kontakt zu medizinischem Personal und Patienten im Hospital,“ betonte Dr. Wilhelm Kirschke, Ärztlicher Direktor des Kamp-Lintforter Hospitals.



Die Arbeitskollegen der Frau aus der Verwaltung wurden getestet und bleiben für zwei Wochen in häuslicher Quarantäne. Am Nachmittag war der Krisenstab des Kreises Wesel einberufen worden.