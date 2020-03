Liveblog zum Coronavirus : Borussia-Spitzenspiel könnte abgesagt werden

Weil sich diegegen Ende des Tages, hier mal eineder wichtigsten heutigen Ereignisse für alle, die noch wach sind:- Es gibt einemit der Rufnummer 0211 9119 1001.- Entwarnung auf der "Aida Aura": Das deutsche Kreuzfahrtschiff konnte seine Reise nach einer Corona-Überprüfung in Norwegen fortsetzen - Zwei weitere Infizierte aus dem Kreis Heinsberg mussten wegen teils schwerer Symptome ins Universitätsklinikum Düsseldorf eingeliefert werden.- Ein Thüringer Landtagsabgeordneter stand unter Corona-Verdacht, wurde aber negativ getestet . Damit kann die Wahl des Ministerpräsidenten am Mittwoch wie geplant stattfinden.- Papst Franziskus leidet entgegen anders lautender Gerüchte nicht an einer Corona-Infektion, sondern ist lediglich erkältet. Erster Fall in Neuss : Ein Familienvater aus Norf ist infiziert und wird in einem Neusser Krankenhaus behandelt.... und nicht zu vergessen: Florian Silbereisens Show „Schlagerlovestory.2020“ musste vom März in den Juni verschoben werden.