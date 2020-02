Liveblog zum Coronavirus in NRW : Behörden suchen 300 Besucher einer Karnevalssitzung

Nicht nachgewiesen wurde der neuartige Virus bei einem Test an mehr als 40 Menschen, die in der Uniklinik Köln Kontakt mit dem ersten nachgewiesenen Coronavirus-Patienten in Nordrhein-Westfalen gehabt haben sollen. Dieser war dort noch in der vergangenen Woche wegen einer anderen Sache behandelt worden. In dieser Zeit soll er Kontakt zu zehn Mitarbeitern und 31 anderen Patienten gehabt haben, die mit ihm in den Wartebereichen saßen. Bis zur endgültigen Entwarnung für die komplett ausfindig gemachten Kontaktpersonen müsse wegen der theoretischen Inkubationszeit jedoch das Ende der zweiwöchigen Isolation abgewartet werden, teilte die Stadt in der Nacht auf Donnerstag mit.