Circus Roncalli-Gründer Professor Bernhard Paul hat einen offenen Brief an Ministerpräsident Armin Laschet geschrieben. Paul zeige vollstes Verständnis für die Situation, erwarte aber „dass man uns in dieser kritischen Lage nicht alleine lässt“. Er führt an, dass es „irgendwie bezeichnend sei, dass alle Welt nur über Fußball redet“, aber niemand an den enormen Schaden denke, der der deutschen Kulturszene momentan entstehe.