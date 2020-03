Liveblog zum Coronavirus : Robert-Koch-Institut zählt in Deutschland 534 Infizierte

In seltener überparteilicher Einigkeit hat der US-Senat ein Gesetz über 8,3 Milliarden Dollar zur Bekämpfung des Coronavirus verabschiedet. Für die Vorlage stimmten gestern 96 Senatoren, nur einer votierte dagegen. Das Abgeordnetenhaus hatte den Entwurf bereits am Mittwoch mit 415 zu 2 Stimmen verabschiedet. Er muss nun noch von US-Präsident Donald Trump unterzeichnet werden.



In den USA sind bisher elf Menschen an dem Virus gestorben. In einem Interview des Senders Fox News spielte Präsident Trump die Gefährlichkeit des Virus herunter und erklärte, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO genannte Sterblichkeitsrate von 3,4 Prozent sei falsch.