Liveblog zum Coronavirus in NRW : Behörden suchen 300 Besucher einer Karnevalssitzung

In Heinsberg kommt am Donnerstagmorgen erneut der Krisenstab des Kreises zusammen. Bestätigt sind im Kreis Heinsberg fünf Fälle: Ein 47-Jähriger Mann, dessen Zustand kritisch ist sowie seine Ehefrau. Beide werden in der Düsseldorfer Uniklinik versorgt. Außerdem infiziert wurde eine Mitarbeiterin des 47-Jährigen sowie ihr Lebensgefährte und ein Bundeswehrsoldat, der in Köln-Wehr stationiert ist.



Unklar ist jedoch, ob zu den bislang fünf bestätigten Fällen der infizierte Arzt aus der Mönchengladbacher Maria Hilf Klinik zählt. Dieser Fall wurde am Mittwochabend bekannt. Möglicherweise kann der Arzt der Lebensgefährte der Gangelter Mitarbeiterin sein. "Das ist im Moment noch unklar. Bekannt ist jedoch, dass alle Betroffenen an der Karnevalssitzung am 15. Februar in Langbroich-Harzelt teilgenommen haben sollen", sagt der Pressesprecher des Kreises Heinsberg unserer Redaktion.